La începutul acestei luni, după ce administrația Donald Trump a anunțat în mod oficial că intenționează să reducă numărul trupelor americane din Germania de la 34.500 la 25.000, în mass-media de la Varşovia şi nu numai au apărut informaţii potrivit cărora o parte din soldaţii vor fi dislocaţi în Polonia.

Retragerea celor 9.500 de militari americani a generat un val de speculaţii, printre care şi faptul că o parte din personalul militar american ar putea fi transferat în Polonia, scrie defenseromania.ro

Recent, cotidianul polonez Dziennik Gazeta Prawna a precizat, în urmă cu două zile, că Statele Unite intenționează să desfășoare 2.000 de militari în Polonia, dublu față de cei aproximativ 1.000 de militari aşteptaţi anterior.

Mai mult, potrivit surselor cotidianului poloneze, Forțele Aeriene ale SUA vor transfera 30 de avioane de vânătoare F-16 în Polonia din Germania, iar militarii polonezi ar urma să primească cinci avioane americane C-130 Hurcules second-hand.

According to a Polish daily @DGPrawna the move of US assets from Germany🇩🇪 to Poland🇵🇱 will include: European HQ of V Coprs; 30 American F-16; 5 C-130 Hercules; 2000 troops (1000 addt.) while Poland commits to a purchase of an attack helicopter pic.twitter.com/dIYNkpNCbX