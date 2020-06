Uniunea Europeană intenţionează să le interzică americanilor intrarea pe teritoriul său odată ce îşi va redeschide frontierele pentru ţări terţe, din cauza pandemiei de coronavirus foarte activă în Statele Unite, a informat marţi cotidianul New York Times, potrivit AFP, citat de Agerpres.



Cotidianul citează două liste de ţări ale căror cetăţeni vor avea dreptul să meargă în Europa şi care fac obiectul negocierilor în rândul UE.



Americanii sunt deocamdată excluşi de pe ambele liste, potrivit New York Times.



După ce reprezentanţii din fiecare ţară se vor pune de acord cu lista definitivă, ea va fi prezentată, ca recomandare, înainte de 1 iulie, a explicat jurnalul.



Uniunea Europeană prevede să îşi redeschidă frontierele externe cu ţări terţe la acea dată, cu condiţia ca acestea să îndeplinească anumite criterii sanitare, ca situaţia epidemiologică să fie bună şi ca măsura să fie reciprocă.



În timp ce numeroase ţări din Europa trăiesc un moment de destindere, Statele Unite afişează cel mai grav bilanţ din lume în valoare absolută, cu peste 120.000 de morţi şi mai mult de 2,3 milioane de cazuri detectate.



Diferite state americane au relaxat măsurile de izolare, iar New Yorkul - de departe cel mai afectat oraş - a făcut luni un nou pas în această direcţie cu redeschiderea magazinelor neesenţiale. Mai mult state din sud şi vest înregistrează însă o creştere a numărului de cazuri pozitive.



În martie, preşedintele american, Donald Trump, a anunţat interdicţia de intrare în Statele Unite - valabilă în continuare - pentru călătorii venind din 26 de ţări europene.