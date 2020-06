Numeroşi astronomi amatori au avut şansa de a observa duminică, pe cerul Africii de Est, în perioada solstiţiului de vară, o rară eclipsă de Soare de tip "cerc de foc", transmite AFP.

Acest fenomen astronomic, care se produce cu o frecvenţă mică, o dată sau de două ori pe an, a început la puţin timp după răsăritul Soarelui deasupra Africii Centrale, a traversat Republica Democrată Congo, Sudanul de Sud şi nordul Etiopiei, a continuat în direcţia Asiei şi s-a încheiat deasupra Pacificului, în sudul insulei Guam la ora 09:32 GMT.



În cadrul acestui tip de eclipsă, Luna trece în faţa Soarelui, în cadrul unei alinieri cu Pământul care duce la "ascunderea" discului solar. Acesta nu dispare însă complet, aşa cum se întâmplă în cazul eclipselor totale: Luna nu este suficient de aproape de Pământ pentru a acoperi complet discul solar, iar rezultatul este o eclipsă inelară - adică în momentul de maxim al acestei eclipse, rămâne vizibil un "cerc de foc" în jurul Soarelui.



Curioşii din Nairobi, capitala Kenyei - care nu s-a aflat pe traseul ideal al eclipsei - nu au putut observa decât o eclipsă parţială şi aceasta ascunsă de norii care au acoperit Soarele cu doar câteva secunde înainte ca eclipsa să ajungă la punctul său maxim.



În pofida acestui lucru, "a fost foarte emoţionant pentru că sunt obsedată de eclipse. Este unul dintre motivele care m-au făcut să fiu interesată de astronomie", a declarat pentru AFP Susan Murabana, fondatoare, alături de soţul ei, Chu, a programului educativ "Travelling telescope" (Telescopul itinerant).



Cei doi şi-au instalat telescopul pe acoperişul unui bloc dintr-o zonă rezidenţială şi au postat live evoluţia eclipsei pe platformele Facebook şi Zoom.



"De obicei evităm să vorbim despre cer sau nori, pentru că ne temem să nu ne aducă ghinion. Însă azi am avut suficient noroc în pofida norilor şi am reuşit să vedem majoritatea etapelor eclipsei", a adăugat Susan Murabana.



În mod normal, Susan şi soţul său, Chu, ar fi campat pe malul lacului Magadi (sud), unde cerul este de obicei mai senin decât la Nairobi. Însă, din cauza epidemiei de coronavirus, deplasările spre şi dinspre Nairobi sunt interzise de mai multe săptămâni.



Această eclipsă a fost vizibilă în faza sa totală pe doar 2% din suprafaţa Terrei.

sursa: agerpres.ro