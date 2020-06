Serviciul de securitate de stat din Georgia (SSG) a reținut, pe 12 iunie, în districtul Vake-Saburtalo din capitala Georgiei, un cetățean rus suspectat că planifica asasinarea jurnalistului georgian Giorgi Gabunia, fost angajat al postului de televiziune local Rustavi-2.

Potrivit mai multor publicaţii mass-media din Georgia, persoana reţinută este Vasambeg Badrievich Bokov, un cetățean rus, în vârstă de 37 de ani, care se afla în Georgia de câteva luni.

Mass-media din Georgia, citând declaraţia serviciului de informaţii SSG, a precizat că cetățeanul rus a fost reținut sub acuzația de utilizare de documente false şi tentativă de asasinat. În comunicatul de presă serviciului de informaţii SSG nu a precizat în clar numele persoanei reţinut, acesta fiind trecut cu iniţialele "VB".

Mtavari Arkhi director Nika #Gvaramia confirms having info “weeks ago” that Russian citizen of #Ingush ethnicity planned to assassinate TV celebrity Giorgi #Gabunia by orders from Chechen leader Ramzan #Kadyrov. Information’s come from Ukraine, he said at emergency briefing. pic.twitter.com/8AFwSP5mx8