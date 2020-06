O femeie din Marea Britanie a pus în incubator ouăle cumpărate de la un supermarket. Trei dintre ele au făcut pui, relatează BBC.

Charli Lello, în vârstă de 29 de ani, din Hertfordshire, a pus ouăle într-un incubator, încercând să-și găsească o ocupație după ce și-a pierdut locul de muncă din cauza pandemiei de coronavirus.

Din acest experiment au rezultat trei rățuște, pe care le-a botezat Beep, Peep și Meep și este convinsă că vor fi fericite alături de puii de găină pe care îi are deja.

Un purtător de cuvânt al magazinului Waitrose, de unde au fost cumpărate ouăle, a precizat că ouăle fertilizate sunt sigure pentru consum și că nu există nicio diferență între acestea și ouăle normale.

Lello spune că ideea i-a venit după ce a văzut un videoclip pe Facebook făcut de o persoană care a pus la incubator ouă de prepeliță cumpărate dintr-un supermarket.

„În timp ce eram în Waitrose, am văzut ouăle de rață și m-am gândit că poate va merge la fel de bine. Am fost atât de încântată când au eclozat, dar eram îngrijorată pentru că erau ouă de supermarket. Au fost colectate, transportate cu un camion, apoi duse cu un cărucior pe un raft, manipulate de cine știe câte persoane, așa că exista riscul să nu funcționeze”, spune ea.

Lello adaugă că a fost o experiență „uimitoare”, dar că nu o va repeta.

„Singurul motiv pentru care am făcut asta este pentru că am fost trimisă în șomaj tehnic și am timpul necesar să-i cresc până la o vârstă la care nu vor avea nevoie de mine toată ziua. În circumstanțe normale, nu ar fi fost posibil”, a spus ea.