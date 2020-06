Violenţe între protestatari de extremă dreapta şi manifestanţi antirasism au avut loc, sâmbătă, la Londra, relatează Reuters.

Protestatarii de extremă dreapta s-au strâns susţinând că vor să apere monumentele luate ca ţintă de manifestanţii antirasism pentru legăturile cu istoria colonialismului.

În Trafalgar Square, poliţiştii au separat două grupuri de câte aproximativ o sută de persoane, care scandau de-o parte: “Black lives matter”, iar cealalte insulte rasiste. Unii manifestanţi au aruncat cu sticle şi cu alte obiecte şi au folosit dispositive pirotehnice.

Groups of right-wing activists and football fans gathered in London, saying they want to guard historical monuments.



There were clashes with police as some threw bottles and cans at officers pic.twitter.com/Mb4GHaqELO