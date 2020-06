Un grup de manifestanţi a doborât o statuie a exploratorului italian Cristofor Columb la Saint Paul, în Minnesota - un nou monument luat drept ţintă de mişcarea de contestare a discriminărilor rasiale şi brutalităţii poliţiei după moartea lui George Floyd la Minneapolis, un oraş vecin, relatează Reuters.

Statuia - de peste trei metri înălţime - din faţa sediului Capitoliului din Minnesota a fost scoasă de pe soclul de granit de câteva zeci de persoane, la apelul unui activist amerindian, Mike Forcia.

”Era lucrul de făcut şi momentul potrivit pentru a o face”, a declarat el pentru Reuters.

Activişti amerindieni refuză de mult timp să-i aducă un omagiu lui Cristofor Columb, apreciind că expediţiile sale în America au condus la colonizarea şi genocidul strămoşilor lor.

Oraşul Saint Paul se învecinează cu oraşul Minneapolis.

Protesters toppled a Christopher Columbus statue in front of Minnesota's State Capitol building in Saint Paul.



Several other Columbus statues have been torn down or damaged during anti-racism protests across the U.S.

Mike Forcia a declarat că a fost informat de către un reprezentant al forţelor de ordine că se poate aştepta să fie arestat în zilele următoare şi inculpat cu privire la distrugerea unui bin public.

Capitoliul scrie pe site că statuia a fost realizată de către sculptorul Carlo Brioschi şi oferită oraşului în 1931, un cadou din partea comunitaăţii italiano-americane din Minnsesota.

GENOCIDUL AMERINDIENILOR

Descopritorul Americii se află în vizorul mişcării Black Lives Matter, iar navigatorul genovez este acuzat de faptul că se află la originea genocidului amerindienilor, , relatează AFP

O statuie a lui Columb a fost decapitată la Boston, alta a fost vandalizată la Miami, iar o a treia a fost aruncată într-un lac în Virginia, în urma mişcării antirasiste relansate în Statele Unite de moartea lui George Floyd.

La Boston, o anchetă este în curs, însă nicio arestare nu a fost operată în acest stadiu, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei locale.

WATCH: The city of Boston has removed the damaged statue of Christopher Columbus from North End park, one day after it was found beheaded

Statuia dedicată memoriei exploratorului italian era aşezată pe O stelă în Parcul Cristofor Columb, în centurl acestui oraş din New England.

Ea a fost deja vandalizată, în contextul în care imaginea lui Cristofor Columb este contestată de mai mulţi ani în Statele unite.

Navigatorul genovez, prezentat mult timp drept un ”descopeRitor al Americii”, este considerat de-acum una dintre figurile genocidului amerindienilor şi indigenilor, în general şi este denunţat la fel ca sclavagiştii sau generalii confederaţi din timpul Războiului de Secesiune.

Zeci de oraşe americane au înlocuit sărbătoarea din octombrie ”Columbus Day” - proclamată zi de sărbătoare la nivel federal în 1937 - cu o Zi a Memoriei ”popoarelor indigene”.

Însă nu şi la Boston ori New York, unde trăiesc comunităţi puternice de origine italiană.

Some demonstrators targeted the Christopher Columbus statue at Bayfront Park in downtown #Miami Wednesday. It now has red paint on the hands and face, with 'George Floyd' & 'BLM' written on the base.

Police say, 7 people were arrested.



Police say, 7 people were arrested.@wsvn pic.twitter.com/Ww1OHbL3o3 — Ethan Calloway (@EthanCalloway7) June 11, 2020

”Cred că este bine să profităm” de valul de manifestaţii împotriva rasismului care zguduie în prezent ţara, a declarat miercuri pentru AFP o femeie care făcea jogging în faţa monumentului vandalizat la Boston.

”La fel ca persoanele de culoare din această ţară, indigenii au fost maltrataţi. Această mişcare este puternică, iar (decapitarea) este foarte simbolică”, apreciază ea.

La Miami, în Florida, o statuie a lui Cristofor Columb situată într-un parc a fost vandalizată cu vopsea roşie şi inscripţii precum ”Black Lives Matter” sau ”George Floyd”, după care poliţia a procedat la arestări, potrivit ziarului local Miami Herald.