Sibiul a fost declarat printre cele mai sigure destinaţii turistice din Europa în timpul pandemiei de coronavirus. European Best Destinations, o agenţie de turism susţinută de Uniunea Europeană, a inclus oraşul pe lista „Cele mai sigure destinaţii de vizitat în Europa”.

„Multe ţări europene îşi deschid frontierele zborurile se reiau şi hotelurile se redeschid. După mai multe săptămâni de „închisoare” doriţi să călătoriţi în Europa, dar nu ştiţi unde să călătoriţi şi ce măsuri de siguranţă se iau în ţările şi regiunile pe care aţi dori să le vizitaţi? Am selectat pentru dvs. unele dintre destinaţiile cel mai puţin afectate de Covid-19. Aceste destinaţii au implementat, de asemenea, protocoale foarte specifice privind igiena în spaţii de cazare, restaurante, magazine şi măsuri precum schimbarea filtrelor de aer condiţionat între fiecare călător, disponibilitatea măştilor şi distanţarea socială. Aceste destinaţii beneficiază, de asemenea, de proximitate cu spitalele şi au un număr mai mare de paturi de spital per locuitor decât majoritatea ţărilor europene”, spun cei de la European Best Destinations, potrivit Mediafax.