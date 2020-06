Donald Trump a anunţat vineri că i-a îndemnat pe guvernatorii statelor americane să cheme Garda Naţională împotriva manifestaţiilor - în pofida faptului că acestea sunt în esenţă paşnice, după ce au fost urmate uneori de violenţe - organizate în toată America după moartea lui George Floyd, un bărbat de culoare, în timpul unei arestări de către poliţişti albi, reloatează Reuters

”Le sugerez unora dintre aceşti guvernatori, care sunt prea mândri (...) - nu fiţi prea mândri. Faceţi-vă treaba. Veţi ajunge până la urmă să chemaţi Garda Naţională. Sunaţi-mă pe mine”,a declarat şeful statului într-o conferinăde presă la Casa Albă.

"I'm suggesting to some of these governors... don't be too proud. Get the job done...Call in the National Guard. Call me. You have to dominate the streets." pic.twitter.com/VkeVPjRcwR