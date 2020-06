O alunecare masivă de teren a avut loc miercuri în nordul Norvegiei: o bucată de teren de aproximativ 600 de metri, cu câteva case pe ea, a luat-o la vale și s-a scufundat 150 de metri în mare. Totul a fost filmat.

Alunecarea de teren a antrenat și opt case, dar, din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Poliţia a declanşat o operaţiune de salvare care s-a desfășurat prin aer, pentru că terenul era încă foarte instabil.

În zonă se află case de vacanţă, iar în momentul alunecării de teren multe erau goale.

Directorul Institutului Geologic din România, Ștefan Marincea, a declarat la Digi24 că nu este un fenomen ieșit din comun pentru acea zonă a Norvegiei. El a explicat că imobilele fuseseră construite pe un con de dejecție situat pe roci bazaltice, iar riscul de alunecări de teren era cunoscut și monitorizat, dovadă că nu au existat victime, transmite Digi24.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m