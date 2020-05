SpaceX a încercat din nou sâmbătă, 30 mai, și a reușit să îi lanseze pe astronauții NASA Bob Behnken și Doug Hurley de la Kennedy Space Center, în cadrul misiunii Demo-2, devenind prima companie privată care a trimis oameni pe orbită și a pus capăt unui blocaj de nouă ani în circulația spațială umană din SUA.

Prima încercare de a lansa astronauții a fost oprită miercuri din cauza vremii. A doua încercare a avut loc cu succes sâmbătă după ce vremea, care inițial părea să pună în pericol lansarea, s-a îmbunătățit, scrie b1.ro.

Racheta Falcon 9 și capsula Crew Dragon cu cei doi astronauți NASA au fost lansate cu succes sâmbătă seara spre Stația Spațială Internațională, la ora 22.22, ora pământului așa cum era de așteptat.

Tot un succes a fost și decuplarea și aterizarea Rachetei Falcon 9, așa cum a fost planificat, pe o barjă în ocea. În prezent capsulaCrew Dragon cu cei doi astronauți se îndreaptă către Stația Spațială Internațională, unde va ajunge duminică, în jurul orei 17:30.

Nava se îndreaptă spre Stația Spațială Internațională, care orbitează la o altitudine medie de 250 de mile (400 de kilometri) deasupra Pământului. Behnken și Hurley urmează să se alăture astronautului american Chris Cassidy și cosmonauților ruși Anatoly Ivanishin și Ivan Vagner la bordul stației spațiale orbitante.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2