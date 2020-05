Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit noul plan de buget al Uniunii Europene, menit să alimenteze ambiţiosul plan de reconstrucţie economică de după pandemia de coronavirus, scrie POLITICO. România ar urma să primească 19,6 miliarde de euro sub formă de granturi, conform unui articol publicat de Bloomberg. Totodată, ar urma să primească şi alţi 11,58 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, transmite Digi24.

Von der Leyen îşi prezintă planul Parlamentului European la Bruxelles în această după-amiază, înainte de a susţine o conferinţă de presă ceva mai târziu. „Acesta este momentul Europei. Dorința noastră de a acționa trebuie să răspundă provocărilor cu care ne confruntăm cu toții”, a spus Ursula von der Leyen.

Generations before us have built a Union of peace and prosperity, without peer or precedent anywhere in the world. Today we face our own defining moment.

With #NextGenerationEU we can build a green, digital and resilient future for our Union. 👉 https://t.co/JmHsay3I9g pic.twitter.com/coojAUgGu7