“Mi-a desfăcut centura de siguranță și am observat o lumină puternică. Am mers către lumină. A trebuit să sar de la o înălțime de trei metri pentru a supraviețui”, a declarat Muhammad Zubair, unul dintre supraviețuitorii accidentului aviatic din Pakistan, potrivit BBC, citat de Digi24.

#Karachi: A major emergency operation is currently underway after a Pakistan International Airlines plane with 99 passengers and eight crew members on board crashed in a residential area near the airport in Karachi, Pakistan.

