Serviciul de informaţii irakian (INIS) a anunţat miercuri capturarea unuia dintre principalii comandanţi ai grupării jihadiste Statul Islamic, potrivit Xinhua.

„Teroristul cu numele Abdul-Nasser Qardash, fost candidat la succesiunea lui Abu Bakr al-Baghdadi (liderul decedat al Statului Islamic), a fost arestat", indică INIS într-un comunicat postat pe contul său oficial de pe Twitter.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Abdul Nasir Qardash, one of the highest ranking Da’ish leaders has been captured by #Iraq’s National Intelligence Service.



He was a close aide to Abu Bakr Al-Baghdadi and the new Da’ish leader Al-Quraishi. pic.twitter.com/CnEQxijq3R