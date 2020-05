„Sunt asistent pentru serviciile de urgență ale orașului. Și, în același timp, îmi continui studiile la medicină. Sper să termin anul următor”, spune el.

Până la începutul epidemiei de coronavirus, acest loc de muncă i-a permis să descopere aproape toate aspectele viitoarei sale profesii, și să se familiarizeze cu sistemul de sănătate rusesc, din interior.

Dar totul s-a schimbat în luna martie, când Rusia a înregistrat primele cazuri de coronavirus. După ce au crezut mult timp că țara este în siguranță, autoritățile au trebuit să recunoască pericolul și să pună o mare parte a populației în izolare.

Igor trăiește la peste 1.000 de kilometri la est de Moscova. Într-un oraș de câteva sute de mii de oameni, unde, ca și în alte părți din Rusia, personalul medical este prost plătit și neechipat corespunzător. Pentru munca sa ca asistent medical, Igor câștigă în medie 20.000 de ruble pe lună, aproximativ 250 de euro la cursul actual. La această sumă s-a adăugat, în luna aprilie, un bonus excepțional de 12 500 de ruble.

Dar pentru acest tânăr problema principală este lipsa echipamentului, a măștilor de protecție, a combinezoanelor... Infirmierul trăiește cu spaima de a contracta coronavirusul și de a-l transmite la rândul său. „Avem două spitale în oraș unde aducem toți pacienții care suferă de pneumonie și avem aceste măști galbene care ar trebui să ne protejeze ... Dar nimic altceva. În mod normal, medicii și personalul medical ar trebui să fie examinați, dar deocamdată nimeni nu ne-a verificat”.

Focare de contaminare

Frica lui Igor este cu atât mai mare cu cât din ce în ce mai multe spitale din Rusia au devenit ele însele focare de contaminare și au fost în cele din urmă plasate în carantină. „Am impresia că oamenii se tem acum să ne sune pentru că înțeleg că nu avem echipament de protecție, și că și noi putem fi contaminați la rândul nostru”.

Fie că se ocupă de pacienții cu probleme respiratorii sau nu, asistentul știe că se expune. Este îngrijorat și pentru cei dragi: „Cu părinții sau cu prietenii mei, ne limităm la conversații telefonice, dar continui să locuiesc cu prietena mea. Ea este conștientă de risc, dar îl acceptă”.

Totuși nu se pune problema să renunțe la munca sa, la studii, la vocația sa: „Eram adolescent când am decis să devin medic ... La vremea respectivă, mama mea, care lucra în cadrul spitalului, m-a sfătuit să nu o fac. Să fii tot timpul prost plătit, desconsiderat… Dar am ales această meserie pentru că am vrut să tratez oamenii și să îi ajut. Acum este la fel: aspir să fiu anestezist și voi fi. Atitudinea mea față de profesie nu s-a schimbat”.

Cu toate acestea, în fața coronavirusului, sistemul de sănătate rusesc se clatină, iar consecințele reformelor întreprinse în ultimii ani sunt simțite cu cruzime. „M-am săturat de cuvintele oficialilor care asigură că totul va fi bine, când noi nu avem nici măcar măști. Dar poate că acest coronavirus va servi drept declanșator și va duce la recuperarea sistemului nostru de sănătate”, a spus tânărul.

Ca și mulți alți ruși, Igor se gândește la „ziua următoare”, cu speranța că profesiile medicale vor fi mai bine evaluate în țara sa și că autoritățile politice vor lua în sfârșit în serios acest sector.

Între timp, tânărul este enervat cand vede că izolarea nu este întotdeauna respectată: „Înțeleg că firmele sunt pe cale să dea faliment, că oamenii trebuie sa muncească pentru a-și rambursa creditele ... Este greu să rămâi izolat și să stai acasă. Dar mi se pare că este mai puțin grav să datorezi bani băncilor decât să-ți pui în pericol propria sănătate și cea a celor apropiați”.