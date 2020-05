Cel puţin zece pompieri au fost răniţi şi mai multe clădiri au luat foc după o explozie produsă în centrul oraşului Los Angeles sâmbătă seara, a anunţat Departamentul de Pompieri din Los Angeles, relatează Mediafax.

Starea răniţilor nu este cunoscută deocamdată, dar Departamentul de Pompieri din Los Angeles a declarat că cel puţin 10 salvatori au fost răniţi în explozie.

Pompierii au fost chemaţi iniţial pe strada Boylei Est în jurul orei 18.30, pentru a interveni la un incendiu produs la o clădire comercială cu un etaj.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Los Angeles, Nicholas Prange, a declarat că pompierii au intrat în clădire şi că nu a existat nimic neobişnuit, iar în acel moment s-a produs explozia.

„Ştim că suntem în pericol atunci când mergem la orice intervenţie, dar nu vrem niciodată să ajungem în această situaţie. Sperăm că toţi aceşti pompieri se pot recupera”, a spus Nicholas Prange.

Peste 230 de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiu, iar în jurul orei locale 19.15 focul era în mare parte sub control.

Deocamdată nu există informaţii privind sursa exploziei.

