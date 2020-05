Imaginile cu un șofer furios au devenit virale în mediul online. În filmarea făcută publică de autorități, un bărbat se vede cum lovește violent o pompă de alimentare dintr-o benzinărie.

Incidentul a avut loc în orașul canadian Brandon. Un șofer sosit cu mașina la benzinărie ca să alimenteze are o criză de nervi în timp ce pompa toarnă carburant în rezervorul mașinii sale.

Bărbatul se vede lovind mai întâi cu palma. Se sprijină apoi pe montantul spate și pe luneta mașinii sale și lovește cu picioarele. Câteva secunde mai târziu, în loc să se calmeze, mai trage câțiva pumni.

Well, this guy looks like a real gas …. If you happen to know this hoser, feel free to pump some premium information our way. We’d love to throw him in the tank!! pic.twitter.com/TrrRMFj2i5