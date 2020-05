Un vaccin împotriva noului coronavirus ar putea fi aprobat în aproximativ un an de zile, potrivit unui scenariu ”optimist”, a anunţat joi directorul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA), relatează Reuters.

Agenţia face totul în vederea unei acceletări a aprobării, a anunţat Marco Cavaleri, care este însă sceptic cu privire la crearea unui vaccin până în septembrie.

”În ceea ce priveşte vaccinurile, pentru că trebuie pornit de la zero (...), dacă suntem optimişti am putea să-l luăm în calcul într-un an, deci la începutul lui 2021”, a declarat directorul EMA.

”Putem vedea posibilitatea, dacă totul se desfăşoară aşa cum s-a prevăzut ca anumite (vaccinuri) să fie gata şi aprobate într-un an”, a declarat într-o videoconferinţă de presă Marco Cavaleri, citat de AFP.

”Acestea sunt doar previziuni fondate pe ceeace vedem. Însă trebuie să subliniez din nou că este vorba despre cel mai bun scenariu. Ştim că nu toate vaccinurile în curs de dezvoltare riscă să nu ajungă până la autorizare şi să dispară”, a declarat el.

”Ştim, de asemenea, că pot avea loc întârtzieri”.

El a exclus să nu se realizeze teste clinice în faza 3 - care implică în general mii de bolnavi - în vederea unei accelerări a procesului, subliniind că aceste sunt indispensabile în vederea obţinerii unui vaccin sigur şi eficient.

De asemenea, EMA, agenţia UE cu sediul la Amsterdam, este ”un pic sceptică” faţă de informaţii care evocă posibilitatea ca un vaccin să fie gata în septembrie.

Cavaleri a minimalizat totodată temeri ale Organizaţiile Mondiale a Sănătăţii (OMS) cu privire la faptul că noul coronavirus ar putea ”să nu dispară niciodată”.

”Cred că este un pic prea devreme să ne pronunţăm, însă avem motive bune să fim suficient de optimişti cu privire la faptul că vor vor exista vaccinuri”, a spus el. ”Aş fi uimit dacă nu am ajunge până la urmă să nu găsim niciun vaccin împotriva covid-19”.

EMA examinează 115 terapii sau tratamente împotriva SARS-Cov-2, care s-a soldat cu aproape 300.000 de morţi în lume, potrivit OMS.

Marco Cavaleri anunţă că unele dintre aceste tratamente ar putea fi aprobate în Europa încă din această vară, însă nu a precizat care anume.

