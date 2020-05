După ce s-a prezentat în fața autorităților, Toktaș a recunoscut că și-a ucis fiul în vârstă de 5 ani, informează cotidianul Sabah. „L-am presat cu o pernă în timp ce stătea pe spate. Timp de 15 minute am făcut asta. Fiul meu se chinuia în tot acest timp. După ce a încetat să se miște am ridicat perna și am stricat la doctori, ca să elimin suspiciunile. Nu l-am iubit niciodată pe fiul cel mic, nu știu de ce s-a întâmplat asta. Nu am nicio boală psihică, pur și simplu nu îl plăceam”, le-a mărturisit Toktaș polițiștilor.