Qlio Velo este un velomobil electric cu patru roţi, care are capacitatea de a se auto-încărca datorită generatorului inclus, acţionat prin pedalare.

Inventatorul lui Qlio Velo este Valentin Ştefan, un pictor român de 36 de ani, născut în Brăila, care în prezent locuieşte în Myanmar (țara este cunoscută în limba română și ca Birmania, este a doua țară ca mărime din Asia de sud-est și se învecinează cu Republica Populară Chineză).

Qlio Velo are o structura modulară din aluminiu complet închisă care are zone de protecţie în faţă şi spate, protecţie la impact lateral și frâne hidraulice. În plus, are şi două centuri de siguranţă. Qlio Velo are un generator integrat ce permite încărcarea în timpul pedalatului.

Vehiculul se poate înărca și la o priză normală în circa 4-5 ore. Bicicleta foloseşte 7 acumulatori Panasonic cu capacitatea 7x12V 20Ah. Qlio Velo este şi prietenos cu natura, pentru că ansamblul modular face uşoră schimbarea sau repararea panourilor, iar materialele sunt 100% reciclabile. Optimizat pentru vizibilitate, este echipat cu faruri faţă, lumini de ceaţă, stopuri spate, lumini spate şi semnalizatoare.

Acest vehicul electric are tracțiune spate și o autonomie ce poate atinge între 15 și 115 km, în funcție de cum este folosit.

Prototipul a apărut pe platforma de crowdfunding Indiegogo şi intenţionează să strângă circa 92.000 de euro, scrie Adevărul.ro.