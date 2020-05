Se pare că, atunci când Putin i-a propus ajutorul premierului italian Giuseppe Conte, Rusia a considerat că a primit un cec în alb și s-a grăbit să-și ofere sprijinul într-un stil propriu, fără a-i mai consulta pe italieni, scrie EURACTIV Bulgaria.

Ajutorul oferit de Rusia a constat în medici militari, experți în amenințări biologice, chimice și radioactive. Au fost trimise și echipamente pentru studiul agenților patogeni din sol și de pe suprafețe și decontaminarea acestora. Toate acestea au fost inutile - spun specialiști italieni citați de diverse publicații din Italia – întrucât rușii nu au trimis echipamente care să poată detecta prezența COVID-19.

Rușii s-au apucat să decontamineze solul în Italia, dar, pe 18 martie, Ministerul Italian al sănătății a explicat în mod clar că nu există nicio dovadă științifică potrivită căreia solul este o sursă de infectare.

Autoritățile sanitare italiene au spus chiar că dezinfectarea efectuată de ruși s-a făcut cu substanțe corozive și acizi, fiind dăunătoare solului. În decurs de peste o lună, armata rusă a decontaminat 114 clădiri cu o suprafață totală de 1,1 milioane de metri pătrați. Peste 400.000 de metri pătrați de străzi și drumuri din diverse locuri din Lombardia au fost dezinfectați.

Alegerea locațiilor de către Armata rusă a determinat Guvernul italian să pună capăt brusc misiunii de sprijin ”From Russia with Love”.

Experții NATO au descoperit că rușii au ales locații aflate în apropiere de baze strategice în care se află arme nucleare ale forțelor nord-atlantice, au declarat pentru EURACTIV Bulgaria doi experți în materie de apărare.

Experții militari ruși au ales să curețe terenuri și structuri din imediata apropiere a unor baze ale SUA și NATO. Camioanele Kamaz au ajuns și în unități medicale unde erau focare de infecție, dar și în apropierea uneia dintre bazele militare importante din Italia - Ghedi-Torre (în apropiere de Brescia, în nordul țării), care găzduiește 150 de focoase nucleare americane.

Prin urmare, Roma a decis oprirea misiunii, iar trupele ruse au plecat joi, după cum a anunțat ministrul rus al apărării, Serghei Shoigu, potrivit Interfax.

Înainte de a pleca, experții și medicii militari ruși au dat o petrecere de rămas bun la Bergamo. Se pare că că militarii ruși și-au ”îndeplinit sarcina”, indiferent ce înseamnă asta, notează EURACTIV Bulgaria.

”Victorie morală”?

Într-un material publicat pe 26 martie, Deutsche Welle relata despre nemulțumirea unor cetățeni ruși privind acest ajutor, în timp ce postul de televiziune Rossia 1 vorbea de ”colapsul ideii europene” și de ”victoria morală” repurtată de Rusia și China prin ajutoarele oferite unor state membre.

Criticii Kremlinului au susținut că Rusia a oferit ajutor în schimbul sprijinului Italiei pentru ridicarea sancțiunilor UE. Autoritățile ruse au negat.

Cotidianul La Stampa nota, citând surse, că ajutorul a fost mai degrabă o oportunitate geopolitică pentru Putin, aproximativ 80% din echipamentele livrate fiind "inutile". (Reuters: 'From Russia with love' mission to Italy hit by press row)

