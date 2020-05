Experţi ONU însărcinaţi cu controlul embargoul armamentului impus Libiei din 2011 confirmă, într-un raport recent, prezenţa în această ţară a unor mercenari din cadrul grupului rus paramilitar Wagner, au declarat diplomaţi pentru AFP.

Participarea mercenarilor la confruntări armate în folosul celui mai puternic om din estul Libiei, mareşalul Khalifa Haftar, este afectată de tensiuni cu comandamentul, dezvăluie experţii în acest document predat la 24 aprilie Consiliului de Securitate al ONU.

Documentul este o actualizare a ultimului raport anual, întocmit în decembrie, în care era evocată deja prezenţa unor grupări armate străine în războiul civil libian, dar în care nu erau evocaţi mercenari ruşi.

”Grupul de experţi a identificat prezenţa unor militari privaţi din cadrul ChVK Wagner în Libia începând din octombrie 2018”, se arată în raport, în care numărul mercenarilor ruşi este estimat la ”peste 800 până la 1.200”, ”fără să se poată verifica în mod independent importanţa desfăşurării lor”.

Aceste informaţii au fost dezvăluite de către diplomaţi care au acces la raport - care nu a fost încă făcut public.

Este pentru prima oară când ONU confirmă prezenţa în Libia a mercenarilor din Wagner, un grup apropiat preşedintelui Vladimir Putin.

În 2019, ziarele americane The New York Times (NYT) şi The Washington Post (WP) au dezvăluit implicarea mercenarilor ruşi în lupte şi estimau numărul acestora la 200 şi, respectiv, la câteva mii.

Moscova a dezminţit mereu orice implicare în prezenţa mercenarilor ruşi în Libia.

Membrii grupului ”Wagner asigură o susţinere tehnică în vederea reparării vehiculelor militare, participă la confruntări armate şi la operaţiuni de influenţă”, arată experţii ONU.

Ei au ajutat de asemenea forţele mareşalului Haftar în domeniile ”artileriei, controlului aerien, au furnizat o expertiză în contramăsuri electronice şi au desfăşurat lunetişti de elită”, precizează ei.

”Implicarea lor a acţionat ca un multiplicator al forţei” trupelor mareşalului Haftar, conchid experţii ONU.

Începând din aprilie 2019, Haftar - susţinut de Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Egipt - încearcă să cucerească Tripoli.

Ofensiva sa a suferit înfrângeri importante de la începutul acestui an, după implicarea Turciei alături de adversarul său, Guvernul de Uniune Naţională (GNA), cu sediul în capitala libiană şi recunoscut de comunitatea internaţională.

sursa: news.ro