Armata rusă începe joi să-şi retragă din Italia cei peste 100 de specialişti medicali militari desfăşuraţi la sfârşitul lui martie pentru a ajuta în lupta împotriva noului coronavirus care a făcut ravagii în peninsulă, relatează AFP.

Această retragere a specialiştilor ruşi a fost anunţată de către ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu, într-o reuniune prin videoconferinţă cu oficiali de rang înalt din cadrul forţelor armate ruse.

Şoigu nu a făcut precizări cu privire la modalitatea şi durata retragerii.

