China a evitat să informeze la timp restul țărilor despre gravitatea focarului de infecții cu coronavirus pentru a strânge materiale individuale de protecție din întrega lume, o mișcare care a dus la epuizarea acestora în multe state de pe glob într-o perioada în care amplorea crizei care urma să vină nu era înca cunoscută. Aceasta este concluzia exprimată de către Department of Homeland Security (DHS) din Statele Unite și susținută de rapoarte ale serviciilor de informații din alte state, scrie G4media.ro.

În cazul Canadei, de exemplu, o investigatie de presă a dezvăluit că țara nord-americană a cunoscut o reducere dramatică a rezervelor de materiale de protecție (măști, combinezoane, soluții dezinfectante) după ce mai multe asociații și grupuri care au legături cu regimul comunist de la Beijing au cumpărat zeci de tone de materiale de pe piața canadiană și le-au trimis în China în lunile ianuarie și februarie. Acest lucru a făcut ca, în momentul creșterii cazurilor de pacienți infectați, multe spitale canadiene să nu beneficieze de echipamentele esențiale în lupta cu coronavirusul.

Informatia pe scurt

* China a ascuns severitatea focarului de infecții ca să strânga materiale de protecție din toată lumea în ianuarie si februarie, sustine un raport DHS

* Beijingul a crescut masiv importurile și a scăzut exporturile de materiale medicale

* Acest lucru a dus la o penurie în multe tari si la cresteri exorbitante de preturi la masti si alte echipamente

* Tara comunista a folosit canale diplomatice, companii de stat și asociații comunitare din diaspora chineză ca sa puna mana pe materiale

* Multe din aceste organizatii sunt folosite de regim la operatiuni de spionaj

* Canada a fost una dintre tarile de unde China a strâns zeci de tone de materiale apeland la „metode îngrijoratoare și actori clandestini”

* O situatie similara s-a petrecut si în Australia

Un document de patru pagini realizat de DHS, și citat de Associated Press, afirmă că liderii chinezi au „ascuns intenționat gravitatea pandemiei de lume la începutul lunii ianuarie” ca să se aprovizioneze cu materiale medicale necesare pentru a răspunde infecțiilor, în detrimentul celorlalte țări de pe glob. Informațiile din documentul DHS datat 1 mai au venit în contextul în care în care Administrația Trump și-a intensificat criticile la adresa Chinei, secretarul de stat Mike Pompeo afirmând duminică că Beijingul a fost responsabil de răspândirea bolii și trebuie să fie tras la răspundere, transmite G4Media.ro.

Analiza DHS, care nu este clasificată, ci marcată „numai pentru uz oficial,” afirmă că, în timp ce a minimalizat gravitatea coronavirusului, China a crescut importurile și a scăzut exporturile de echipamente individuale de protecție (EIP). Regimul comunist a încercat să acopere acest lucru prin „negarea existenței unor restricții la export și întârzierea furnizării datelor sale comerciale,” se arată în document.

Raportul spune, de asemenea, că China a întârziat să informeze Organizația Mondială a Sănătății (OMS) că focarul de coronavirus „era o contagiune” pentru cea mai mare parte a lunii ianuarie, astfel încât să poată comanda materiale medicale din străinătate și că importurile sale de măști de potectie pentru față, combinezoane și mănuși chirurgicale au crescut brusc în acea perioada.

Astfel, în ianuarie, China și-a crescut importurile de măști chirurgicale cu 278 la sută, combinezoane chirurgicale cu 72 la sută și mănuși chirurgicale cu 32 la sută. Între timp, țara asiatica și-a redus exporturile globale la o serie de produse medicale: mănuși chirurgicale cu 48%, combinezoane chirurgicale cu 71%, măști pentru față cu 48%, ventilatoare medicale cu 45%, kituri pentru intubare cu 56%, termometre cu 53% și vată și tampoane cu 58 la sută.

Raportul spune că guvernul chinez a ascuns amploarea acestor eforturi prin contopirea cifrelor comerciale din ianuarie și februarie, întârzind totodată publicarea datelor comerciale.

Concluziile analiștilor din DHS sunt bazate pe probabilitatea de 95% că schimbările Chinei în ceea ce privește comportamentele la importuri și exporturi să nu fie în limitele normale.

Secretarul de stat Mike Pompeo a părut să confirme raportul într-un interviu acordat canalului ABC News duminică, ca răspuns la o întrebare a jurnalistei Martha Raddatz.

Raddatz a făcut aluzie la „oficiali anonimi din domeniul informațiilor … care spun că guvernul chinez a ascuns intenționat gravitatea COVID-19 de comunitatea internațională la începutul lunii ianuarie, în timp ce a adunat materiale medicale. În ceea ce privește ascunderea (realității) la nivel internațional,” a spus ea, „presupun că credeți că au făcut asta intenționat pentru a păstra cât mai multe măști pentru ei înșiși.”

Șeful diplomației americane a răspuns: „Putem confirma că Partidul Comunist Chinez a făcut tot ce a putut pentru a se asigura că lumea nu a învățat în timp util despre ce se petrecea. Există o mulțime de dovezi în acest sens. Unele dintre ele le puteți vedea în public, nu? Am văzut anunțuri. Am văzut faptul că i-au dat afară pe jurnaliști. Am văzut faptul că cei care încercau să raporteze despre acest lucru – profesioniștii medicali din China – au fost reduși la tăcere. Au eliminat relatările. Tot feluri de lucruri pe care le fac regimurile autoritare.”

Reamintim că China a informat OMS despre focarul de infecții la 31 decembrie. Beijingul a contactat Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din SUA pe 3 ianuarie și a identificat agentul patogen în mod oficial ca un nou coronavirus la 8 ianuarie.

Oficialii chinezi i-au reprimat pe doctorii care au avertizat despre virus în primele momente și au minimalizat în mod repetat amenințarea focarului. Tot mai multe țări s-au alăturat recent poziției Statelor Unite că Beijingul a mințit despre transmisia virusului de la om la om, a cenzurat avertizorii de integritate și a refuzat să predea probe ale virusului, astfel încât țările occidentale să poată realiza un vaccin, cerând declanșarea unei anchete internaționale independente.

Cazul Canadei

Deși agenția AP afirmă că multe dintre erorile guvernului chinez par să se datoreze obstacolelor birocratice, controlului strict asupra informațiilor și oficialilor care au ezitat să raporteze vești proaste, neexistând dovezi publice care să sugereze că a fost vorba de un complot intenționat al Beijingului pentru a cumpăra materiale medicale din întreaga lume, cazul Canadei, precum și al Australiei, indică contrariul.

Astfel, o investigtie relizata de ziariștii de la Global News a aratat că, la jumătatea lunii ianuarie, consulatele chineze din Canada și din întreaga lume au emis un apel urgent. China era îngrijorată de faptul că noul coronavirus care făcea ravagii în Wuhan era atât de mortal și infecțios, încât asistenții și medicii săi urmau să rămâna fără rezerve și aveau nevoie de echipament individual de protecție.

În doar șase săptămâni, China a importat 2.5 miliarde de echipamente de siguranță pentru epidemii, inclusiv peste două miliarde de măști de protecție pentru față, arată datele guvernului chinez. Acest lucru a făcut că, începând cu luna martie, după ce COVID-19 s-a raspândit în întreaga lume, țările care au furnizat măști Chinei în ianuarie și februarie au fost obligate să concureze pentru materialele medicale deținute de Beijing.

Iată câteva dintre cele mai importante informații dezvăluite de ancheta Global News privind „metodele îngrijoratoare și actorii clandestini folosiți de Beijing pentru a pune mâna pe rezervele mondiale de EIP într-o operațiune coordonată direct” de guvernul de la Beijing:

* China a folosit canale diplomatice, companii de stat și asociații comunitare din diaspora chineză despre care se crede că sunt din ce în ce mai mult sub influența puternicului Departament de Lucru al Frontului Unit (UFWD) al președintelui chinez Xi Jinping.

* Prin rețelele clandestine ale UFWD dirijate din consulatele chineze din Vancouver, Toronto, New York, Melbourne sau Tokyo, Partidul Comunist a solicitat la milioane de „chinezi de peste mări” să cumpere măști N95 în vraf pentru a expedia înapoi „loturi de materiale insuficiente pentru patria mamă.” Apelul global pentru măști a fost postat pe site-urile UFWD și trimis consulatelor chineze unde se află oficialii Frontului.

* Solicitările au fost făcute în jurul datei de 14 și 15 ianuarie, când oficialii chinezi au primit instrucțiuni confidențiale de la Xi, iar toate regiunile au fost avertizate „să se pregătească și să răspundă la o pandemie,” potrivit documentelor citate într-o anchetă a Associated Press. Personalului din spitale i s-a solicitat să poarte echipament de protecție.

* Eforturile Chinei au atras atenția mai multor oficiali occidentali. În mod evident, China a ascuns dimensiunile crizei care urma să afecteze întreaga lume, în timp ce s-a dotat cu EIP la prețuri mici, iar această „operațiune ascunsă” a lăsat „lumea neprotejata, fără rezerve de EIP,” a declarat Jorge Guajardo, fostul ambasador al Mexicului la Beijing. Acest a afirmat că, până la 23 ianuarie, când China a închis orașul Wuhan, el și-a dat seama că Beijingul era implicat în importuri masive de EIP, mai ales după ce a fost contactat de o sursă din lanțul de aprovizionare mexican care i-a spus de epuizarea stocurilor din Statele Unite. „Mi-am spus: Dumnezeule, (chinezii) cumpără toată rezervă de N95 din lume,” a spus Guajardo, care a scris un mesaj tweet pe 27 ianuarie, prognozând o penurie iminentă de EIP în America de Nord.

* Global News scrie că la sfârșitul lunii ianuarie, surse din industria manufacturieră și din cercurile militare avertizau guvernele occidentale că China părea să strângă pe ascuns rezervele mondiale de EIP.

* O analiză a rapoartelor oficiale din mass-media de stat, cum ar fi Xinhua, precum și a paginilor online ale UFWD din China și rapoarte ale grupurilor chineze din Canada a indicat exporturi de cel puțin 100 de tone de EIP din Canada în China în ianuarie și februarie. Eforturile au fost organizate prin intermediul consulatelor din Vancouver, Toronto și Montreal. În Vancouver și Toronto, asociațiile de afaceri legate oficial de UFWD par să fi preluat conducerea globală a eforturile de aprovizionre cu măști N95, asigurând și transportând EIP și din alte țări în China.

* Este data ca exemplu Camera de Comerț Fuqing din Toronto, un grup care a participat la un miting anti-Hong Kong în Markham (Ontario) în vara anului 2019. Conform unei relatări Xinhua, președintele asociației a zburat în China în ianuarie înainte de Festivalul de primăvara, însă, după ce „a văzut că rezervele se împutineau, el a luat un avion spre Toronto pentru a ajuta la achiziționarea (de măști).” La ordinul sau, 200 de membri ai Fuqing au mers prin Ontario și au cumpărat EIP, în timp ce, în China, un oficial „a lucrat cu UFWD din Fujian și vama din Fujian” și cu diverse companii aeriene chineze pentru a primi „materialele medicale din Canada.” (Hainan Airlines ar fi transportat 56 de tone de materiale de protecție din Toronto în China până la mijlocul lunii februarie.

* O situație similară a avut loc în Montreal, unde Consultatul Chinei a apelat la companii deținute de chinezi și la „grupuri din străinătate de chinezi și studenți” pentru a transporta mai mult de 30 de tone de măști și echipamente de protecție în diferite orașe din China. Scenariul s-a repetat și în Vancouver, unde Canadian Alliance of Chinese Associations (CACA), care are legături cu UFWD, a trmis haine de protecție, dezinfectant, măști și alte materiale în China.

* Fără să fie la curent cu gravitatea situtiei și de eforturile Chinei de a-și face rezerve de EIP, Canada a trimis în țara comunistă 16 tone de materiale ca donații. În martie, atunci când Canada a trimis două vioane pentru a importa din China materiale de protecție, aeronavele s-au întors goale, în condițiile în care mai multe spitale din Canada au fost nevoite să raționalizeze folosirea echipamentelor de protecție, așa cum s-a întâmplat cu două spitale din Toronto (Sursa). Mai mulți politicieni din opoziti conservatoare de la Ottawa au cerut în acest context ca metodele folosite de Beijing pentru a primi materialele de protecție din Canada și răspunsul guvernului canadian sa fie investigate.

* Operațiunea de import a materialelor de protecție de către China a fost înfățișată de mass-media de stat de la Beijing ca un efort de război încununat de succes. Conform unui raport al Congresului american publicat în aprilie, în perioada 24 ianuarie – 29 februarie, China și-a intensificat producția de măști și a restricționat exporturile pentru companiile străine aflate în China, precum producătorul canadian de măști Medicom și producătorul american de măști 3M. În același timp, China a importat 2.02 miliarde de măști de protecție, conform evidențelor vamale chineze din martie 2020.

* Începând din martie, după ce COVID-19 s-a raspândit pe tot globul, țările care au furnizat măști China în ianuarie și februarie au fost obligate să concureze pentru stocurile de EIP din China. În martie, măștile vândute Chinei în ianuarie și februarie au fost revândute în Mexic cu de 20 până la 30 de ori mai mult decât prețul inițial.

Washington Post și CNN au relatat în aprilie că EIP costă uneori mai mult de 1.000 la sută față de prețurile de la începutul lunii ianuarie. (Guajardo a afirmat că, din experiența sa cu China, măștile care sunt revândute acum de Beijing nu vor veni doar la prețuri exorbitante și cu potențiale defecte de calitate, ci și cu cerințe politice pe termen lung).

* Operațiunea chinezilor a ridicat semne și mai mari de întrebare deoarece unele organizații aparent implicate în eforturile UFWD în Canada includ membri care au fost anterior monitorizați sau investigați de Royal Canadian Mounted Police (RCMP ) și de Canadian Security Intelligence Service (CSIS), fiind suspectați de nereguli financiare, spălare de bani prin intermediul unor cazinouri, afaceri imobiliare dubioase, trafic de droguri etc.

* O situație similară s-a produs și în Australia, unde guvernul de la Canberra a implementat interdicții privind exportul de EIP pe 29 martie, după ce mai mulți dezvoltatori imobiliari chinezi au trimis în China peste 82 de tone de materiale.

Unul dintre grupurile UFWD implicate a fost conectat la acuzații de crimă organizată și activitate suspectă în cazinouri, a informat Sydney Morning Herald, vorbind de un fost ofiter din Armata Populara de Eliberare din China care s-ar fi aflat în spatele operatiunii de colectare de echipment de protectie din Australia.

* Alex Joske, un cercetător din cadrul Australian Strategic Policy Institute, a afirmat că Partidul Comunist din China folosește criminalitatea organizată și grupurile Frontului pentru „utilizări strategice” în străinătate (inclusiv operatiuni de spionaj) și că apeleaza la asociațiile de chinezi de peste hotare ca să controleze diaspora.

SURSA: G4MEDIA.RO