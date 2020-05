Costul uman al încălzirii globale va fi mai mare și se va produce mai repede decât se credea, arată un nou studiu, potrivit căruia cel puțin un miliard de oameni vor fi nevoiți să se mute sau vor îndura călduri insuportabile, informează The Guardian, citat de Digi24.

Cel mai negru scenariu prevede că zonele care găzduiesc acum o treime din populația globului vor deveni la fel de călduroase ca cele mai fierbinți zone din deșertul Sahara în următorii 50 de ani. Perspectiva optimistă vorbește despre 1,2 miliarde de oameni care vor fi lăsați în afara "zonei de confort climatic", unde oamenii au prosperat în ultimii 6.000 de ani.

Autorii studiului spun că au fost uimiți de descoperirile făcute, pentru că nu se așteptau ca specia umană să fie atât de vulnerabilă.

"Cifrele sunt incredibile. A trebuit să mă uit de două ori", spune Tim Lenton, de la Universitatea Exeter. "Am studiat anterior momentele critice ale încălzirii globale, considerate de obicei apocaliptice. Dar asta a fost o lovitură mai puternică. Pune amenințarea în termeni umani".

În loc să considere schimbările climatice o problemă de fizică sau economie, noul studiu, publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences, a cercetat felul în care va fi afectat habitatul omenirii.

Marea majoritatea a speciei umane a locuit întotdeauna în regiunele unde temperatura medie este cuprinsă între 11 și 25 de grade Celsius, ideală pentru sănătatea oamenilor și producția de alimente. Însă dimensiunea acestei zone se reduce din cauza încălzirii globale, lăsând mulți oameni într-o zonă considerată "de nelocuit".

Specia umană este vulnerabilă pentru că este concentrată pe uscat - care se încălzește mai rapid decât apa, dar și pentru că o mare parte din viitoarea creștere a populației mondiale se va produce în regiuni calde din Africa și Asia. Din cauza acestor factori, omul se va lupta cu o creștere a temperaturii de 7,5 grade Celsius când temperatura globală va înregistra o creștere de 3 grade Celsius, moment estimat pentru sfârșitul acestui secol.

În acel moment, aproximativ 30% din populația lumii va locui în condiții de căldură extremă, adică la o temperatură medie de 29 de grade Celsius. Aceste condiții sunt în prezent foarte rare în afara celor mai călduroase zone din deșertul Sahara, însă odată cu creșterea temperaturii globale cu 3 grade, ele vor acoperi 1,2 miliarde de oameni din India, 485 de milioane în Nigeria și câte 100 de milioane de oameni în Pakistan, Indonezia și Sudan.

"Cred că putem spune că o temperatură medie peste 29 de grade Celsius este de nelocuit. Ar trebui să te muți sau să te adaptezi, însă adaptarea are limite", spune profesorul Marten Scheffer de la Universitatea Wageningen, unul dintre autorii studiului. Scheffer a spus că studiul a pornit ca un experiment însă nu se aștepta să afle că oamenii sunt atât de vulnerabili. "Ne considerăm foarte adaptabili pentru că folosim haine, căldură și aer condiționat. Însă adevărul este că majoritatea oamenilor trăiesc și au trăit mereu într-o nișă climatică care acum se schimbă".

Potrivit acestuia, cercetătorii care au efectuat studiul au fost uimiți de rezultate. "Vor fi mai multe schimbări în următorii 50 de ani decât în ultimii 6.000 de ani", spune Scheffer.

Autorii studiului mai spun că descoperirile lor ar trebui să-i convingă pe cei care fac politicile de mediu să accelereze scădere emisiilor pentru că fiecare grad Celsius evitat poate păstra 1 miliard de oameni în nișa climatică de confort.

Digi24