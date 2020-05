Imaginile cu ministrul belgian al Justiției, Koen Geens încercând să-și pună o mască de protecție au devenit virale pe internet. În timpul unei vizite făcute în provincia Brabant, vicepremierul Belgiei a întâmpinat dificultăți în momentul în care a fost nevoit să-și pună masca, potrivit The Brussels Times. Imaginile au atras criticile opozanților politici, dar și o reacție neașteptată din partea autoarei celebrei serii Harry Potter, J. K. Rowling.

Mulți politicieni din opoziție au profitat de incident și au criticat modul în care Guvernul Belgiei a gestionat criza creată de pandemia de coronavirus.

"Acesta este modul în care Belgia gestionează criza de coronavirus", a scris, pe Twitter, Tom Van Grieken, președintele partidului de extremă dreapta Vlaams Belang.

Pe de altă parte, scriitoarea J. K. Rwoling i-a luat apărarea ministrului, mărturisind că și ea ar fi la fel de stângace dacă ar fi filmată într-o astfel de situație.

I cannot in good conscience mock this man. This is exactly the kind of thing I’d do, especially when being filmed. I’m incompetent with all inanimate objects and I’d be sweating & thinking ‘don’t put it on wrong, don’t put it on wrong’ and inevitably I’d turn it into a blindfold. https://t.co/kqHo2hFo3w