Cancelarul german Angela Merkel a semnalat joi că este pentru înfiinţarea unui fond comun de până la 2.000 de miliarde de euro pentru redresarea economiei Uniunii Europene, grav afectată de pandemia de coronavirus, dar vrea mai întâi să ştie cum va fi folosit, înainte de a-l susţine oficial, transmite Reuters.

Vorbind reporterilor după o videoconferinţă a liderilor europeni referitoare la înfiinţarea unui fond comun pentru evitarea colapsului economic în regiuni ale blocului comunitar, Merkel a spus că liderii au convenit să este necesar un astfel de fond, dar nu au fost de acord asupra detaliilor.

”A fost clar pentru toată lumea să este nevoie de un fond de redresare. Doresc să spun foarte clar că o astfel de soluţie comună este în interesul Germaniei, pentru că lucrurile pot merge bine în Germania doar dacă merg bine în Europa”, a spus Merkel.

Europa se confruntă cu un şoc economic din cauza răspândirii noului coronavirus, iar preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a spus liderilor UE că pandemia i-ar putea costa între 5% şi 15% din producţia economică, a declarat o sursă diplomatică.

”Am fost cu toţii de acord că nu este vorba despre 50 de miliarde de euro. Am spus că nu ar fi bine doar să anunţăm mărimea, trebuie şi justificată. Acesta a fost sensul în care am vorbit”, a arătat Merkel.

Întrebată despre suma discutată, Merkel a spus că a menţionat 1.000 de miliarde de euro numai în contextul stabilirii mărimii programului economic necesar.

”Acesta este motivul pentru care am cerut Comisiei să ne facă propuneri, să evalueze fiecare sector economic şi să evalueze pagubele pe care le vor suferi”, a explicat cancelarul german, care a evidenţiat turismul şi sectorul auto.

Merkel a mai spus că elementele programului trebuie stabilite în luna mai şi să fie gata până în iunie. Ea a recunoscut că existe diferenţe de opinie între ţări, dar a spus că atmosfera discuţiilor a fost bună.

”Nu am fost întotdeauna de acord, de exemplu dacă programul trebuie să fie sub forma unor granturi sau credite, sau în ce mod trebuie implementat, dar am fost cu toţii de acord că acest fond de redresare trebuie să fie strâns legat de următorul cadru financiar pe termen mediu”, a arătat Merkel.

Ea a mai spus că Germania va avea contribuţii mai mari la viitorul buget al UE şi şi-a reiterat poziţia faţă de euro bonduri.

”Nu este acceptabil ca datoriile să fie puse la comun”, a subliniat şefa guvernului german.

Sursa: news.ro