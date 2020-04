Autorităţile din oraşul-port olandez Rotterdam au convenit joi să găzduiască ediţia din 2021 a popularului concurs Eurovision, unul dintre cele mai importante evenimente televizate din lume, după ce ediţia din acest an a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus, informează Reuters.



Consiliul municipal din Rotterdam a votat în favoarea acoperirii costurilor de 6,7 de milioane de euro rezultate din anularea ediţiei din 2020, care urma să aibă loc pe arena sportivă Ahoy Rotterdam, a relatat agenţia de ştiri ANP.



Organizatorii anunţaseră în luna martie că ediţia din acest an nu va putea avea loc în luna mai la Rotterdam din cauza pandemiei de COVID-19, boala respiratorie cauzată de virus.



Între timp, locul desfăşurării evenimentului, arena Ahoy, a fost echipat pentru a primi pacienţi cu COVID-19.



"Televiziunile care transmit concursul şi Ahoy pot conta pe Rotterdam ca oraş-gazdă ", a declarat joi după vot, pentru ANP, Said Kasmi, membru în consiliul municipal pentru cultură.



Pe moment nu a fost stabilite datele ediţiei din 2021.



Olanda urma să găzduiască evenimentul din 2020 după ce cantautorul olandez Duncan Laurence a câştigat concursul din 2019 cu o melodia "Arcade".

