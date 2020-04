Elena Manighetti și Ryan Osbourne, doi tineri din Manchester, și-au părăsit serviciile ca să străbată lumea navigând. Ei le-au spus familiilor să păstreze legătura, dar să nu le dea nici o veste proastă.

Elena Manighetti este originară chiar din Lombardia, zona Italiei cea mai afectată de pandemia de coronavirus, a notat Metro, citat de libertatea.ro.

„În februarie, când am plecat, auzisem ceva despre un virus existent în China, dar ne-am gândit că se va fi terminat totul peste 25 de zile, când urma să ajungem în zona Caraibelor”, a spus Elena. „Când am ajuns, ne-am dat seama că nu se terminase și că virusul cuprinsese toată planeta”, a adăugat Ryan.

În 2017, cei doi și-au părăsit locurile de muncă cu scopul de a-și petrece timpul traversând lumea în lung și-n lat. În februarie au închiriat o ambarcațiune și au plecat din Insulele Canare spre zona Caraibelor.

În timp ce virusul se răspândea peste tot în lume, cei doi navigau singuri și habar n-aveau ce se întâmplă. Ei au planificat să ancoreze pe malul micuței insule St. Vincent la mijlocul lunii martie, dar când au ajuns acolo, granițele erau închise. Ei au crezut că granițele au fost închise datorită faptului că insula era invadată de turiști. Dar ei i s-a transmis clar că nu e primită pentru că e italiancă. Atunci a realizat că este vorba despre altceva. GPS-ul i-a ajutat să dovedească faptul că au navigat timp de 25 de zile, deci nu erau infectați.

Speră să nu prindă sezonul uraganelor

Abia atunci au aflat ravagiile pe care le făcuse virusul în Lombardia și a luat legătura cu familia ei, care era deja în izolare.

„Ryan și cu mine habar n-am avut prin ce au trecut familiile noastre. Am aflat abia după ce am vorbit cu tatăl meu. Am aflat vești dure, acasă era un peisaj macabru”, a mai spus Elena.