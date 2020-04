Președintele american Donald Trump a ordonat miercuri distrugerea tuturor navelor iraniene care „hărțuiesc” ambarcațiunile americane pe mare.

„Am instruit Marina Statelor Unite să doboare și să distrugă orice navă iraniană armată care hărțuiește navele noastre pe mare”, a scris Trump pe Twitter.

Decizia vine la o săptămână după ce 11 nave ale Gardienilor Revoluției din Iran s-au apropiat periculos de mult de o navă americană în Golful Persic, conform Reuters.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.