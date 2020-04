Jennifer Haller, o femeie din Seattle, SUA, este prima persoană din lume care a primit un vaccin împotriva coronavirusului. La fix o lună după administrarea primei doze, pacienta a vorbit despre decizia și experiența sa.

Femeia în vârstă de 44 de ani și mamă a doi copii a primit vaccinul experimental în data de 16 martie la Spitalul Kaiser Permanente din Washington. Vaccinul este format din două doze, administrate la 28 de zile distanță, și este urmat de un an de monitorizare.

„Mă simțeam neputincioasă. Nu puteam face nimic pentru a opri pandemia. Apoi am auzit de acestă oportunitate (studiul) și m-am gândit că totuși, pot ajuta într-un fel”, a povestit Jennifer pentru The Telegraph, citat de antena3.ro.

Femeia a povestit că a văzut anunțul pe Facebook, s-a înscris, a fost supusă mai multor teste medicale, iar într-un final, a fost aleasă pentru administrarea primului vaccin: „Sunt foarte multe riscuri, dar sunt o persoană pozitivă. Cred că beneficiile întrec riscurile în această situație”.

Inițial, familia femeii s-a opus vaccinării, dar într-un final au decis să o susțină și i-au înțeles dorința de a ajuta o lume întreagă.

Vaccinul a fost administrat în braț, de către un bărbat care purta mască, iar experiența a fost similară cu cea a unui vaccin de gripă. La o zi după administrare, Jennifer a avut temperatura ridicată, iar a doua zi simțea un pic de febră musculară în locul vaccinării. În rest, nu au apărut alte efecte secundare, a povestit Jennifer, care ține un jurnal zilnic în care care își urmrește îndeaproape starea de sănătate.

Alte 44 de persone participă în același studiu, condus de cercetătorii din Statele Unite ale Americii.

Jennifer este sigură că un vaccin împotriva coronavirusului va reuși, și speră ca cel primit de ea să fie cel care va salva vieți.

