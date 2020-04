Astăzi, 14 Aprilie 2020, Președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, și-a exprimat recunoștința față de Danemarca, Romania și Norvegia, pentru ajutorul oferit Italiei si Spaniei prin cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă.

“#EUsolidarity salvează vieți. Ajutăm țările UE prin trimiterea de medici și echipamente medicale. Sunt recunoscătoare Danemarcei pentru trimiterea ventilatoarelor și a unui spital mobil în Italia. Și 150 de ventilatoare din rezerva UE RescEU vor fi curând livrate celor care au nevoie. Vor urma mai multe ajutoare. #strongertogether “ – a scris astăzi Președintele Comisiei Europene pe pagina sa de Twitter.

#EUsolidarity saves lives. We help EU countries by sending doctors & equipment. I am grateful to Denmark for sending ventilators and a mobile hospital to Italy. And 150 ventilators from EU's reserve RescEU will soon be delivered to those in need. More will come. #strongertogether pic.twitter.com/UYG3aYpDZJ