O sală din aeroportul Narita din Tokyo a fost transformată într-un spațiu de cazare, unde pasagerii sosiți în Japonia pot aștepta rezultatul testului de coronavirus, scrie CNN.

Acest loc este destinat pasagerilor care nu reușesc să găsească un loc liber în hotelul controlat de guvern din apropierea aeroportului.

Autoritățile au instalat zeci de paturi de carton în aeroport, iar această zonă improvizată este disponibilă pentru cei care nu pot fi ridicați imediat de către prieteni sau familie cu o mașină privată. Personalul în echipament de protecție le distribuie apă și mâncare pe durata așteptării.

