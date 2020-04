Gilead Sciences a făcut publice primele rezultate ale testării antiviralului remdesivir pe bolnavii de COVID-19. Conform Business Insider, starea a peste două treimi din pacienții care iau parte la studiu s-a îmbunătățit după administrarea medicamentului, făcând remdesivirul cel mai promițător remediu pentru infecția cu noul coronavirus.

53 de bolnavi de COVID-19 au acceptat să devină testeri pentru remdesivir, un antirival dezvoltat de Gilead Sciences pentru a combate Ebola și virusul Marburg. Datele publicate ieri, 10 aprilie, în The New England Journal of Medicine, arată că starea a peste două treimi din bolnavi s-a îmbunătățit după administrarea antiviralului, scrie libertatea.ro.

Totuși, cercetătorii avertizează că până la patentarea remdesivir ca remediu anti-COVID mai e cale lungă și medicii trebuie să fie precauți în administrarea substanței la persoanele infectate cu noul coronavirus. În primul rând, deși grupul de 53 de bolnavi a fost cel mai mare pe care s-a testat antiviralul, e totuși mic comparativ cu numărul de subiecți ce sunt incluși, în mod normal, într-o astfel de cercetare.

Apoi, nu a existat un grup de control, adică bolnavii cărora să li se fi administrat placebo, pentru a vedea cum evoluează boala cu tratamentul antiviral și fără el.

Dr. Jonathan Grein, coordonatorul studiului, directorul Departamentului de Epidemiologie de la Cedars-Sinai Medical Center: În prezent, nu există niciun medicament al cărui efect anti-COVID să fi fost dovedit. Nu putem trage concluzii clar doar pe baza datelor obținute prin această cercetare, însă rezultatele sunt promițătoare, tragem speranța că suntem pe drumul cel bun.

Gilead Sciences a anunțat că așteaptă și rezultatele a două studii ample, derulate ca la carte în China, pe remdesivir, cu grupuri de pacienți tratați cu antiviral + grupuri de control. Concluziile acestor cercetări ar urma să fie comunicate până la sfârșitul acestei luni.

Teste pe remdesivir derulează, în paralel, și Institutul Național de Sănătate din SUA, dat și Organizația Mondială a Sănătății.