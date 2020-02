Elicopterul a fost doborât în apropierea localităţii Qaminas, situată în nord-vestul Siriei, anunţă organizaţia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citată de Mediafax.ro

Autorităţile turce au transmis că elicopterul s-a prăbuşit, fără a revendica responsabilitatea atacului.

Ministerul turc al Apărării a anunţat luni seară că trupele turce au eliminat peste 100 de militari sirieni în operaţiuni lansate ca ripostă la moartea a cinci militari turci în nord-vestul Siriei. În plus, potrivit Ankarei, armata turcă a distrus trei tancuri siriene şi două tunuri de artilerie, iar un elicopter militar sirian a fost avariat. Raidurile aeriene turce continuau, luni seară, în provincia siriană Idleb.

Armata siriană a intervenit în provincia Idleb împotriva grupurilor insurgente şi teroriste.

BREAKING: Helicopter reportedly shot down near Nayrab in Idlib, Syria. pic.twitter.com/ihskTXenWW