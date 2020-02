Numele noilor deputaţi europeni ale căror mandate au început la 1 februarie, precum şi ale foştilor eurodeputaţi din Regatul Unit (care şi-au pierdut funcţia odată cu ieşirea acestei ţări din Uniunea Europeană) au fost citite luni în Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg.

Cea care a citit numele noilor eurodeputaţi a fost eurodeputata Mairead McGuinness, vicepreşedintă a Parlamentului European. Ea a anunţat şi schimbările corespunzătoare survenite în componenţa comisiilor europarlamentare permanente, scrie Agerpres.



De la 1 februarie, Parlamentul European are 705 locuri, comparativ cu 751 (numărul maxim permis conform tratatelor UE) înainte de retragerea Regatului Unit din blocul comunitar, la 31 ianuarie 2020.



Dintre cele 73 de locuri în Parlamentul European care au fost deţinute de Regatul Unit şi rămăseseră vacante, 27 au fost redistribuite ţărilor care erau subreprezentate, iar 46 vor fi rezervate pentru potenţiale viitoare extinderi ale UE.



Comparativ cu situaţia ante-Brexit, Spania are cinci noi eurodeputaţi (Gabriel Mato Adrover, Marcos Ros Sempere, Adrián Vázquez Lázara, Margarita de la Pisa Carrión şi Clara Ponsatí i Obiols), la fel ca Franţa (Nora Mebarek, Ilana Cicurel, Sandro Gozi, Claude Gruffat şi Jean-Lin Lacapelle).



Cei trei noi eurodeputaţi italieni sunt Salvatore De Meo, Sergio Berlato şi Vincenzo Sofo, iar cei doi irlandezi - Clune Deirdre şi Barry Andrews.



Alte şapte ţări au câte un eurodeputat în plus - Austria (Thomas Waitz), Croaţia (Romana Jerković), Polonia (Dominik Tarczynski), România (Victor Negrescu), Slovacia (Miriam Lexmann), Finlanda (Alviina Alametsä) şi Suedia (Jakop Dalunde).



Ţările de Jos au trei eurodeputaţi în plus, dar numele lor nu au fost citite în plen, aceştia nefiind prezenţi.



La 29 ianuarie, Parlamentul European a ratificat acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.



În calitate de cetăţeni ai unei ţări terţe, britanicii nu vor mai putea pretinde posturi de funcţionari la Bruxelles. Aceia dintre ei care au obţinut o dublă naţionalitate vor putea rămâne în funcţii. În schimb, Regatul Unit, al doilea contributor net la bugetul Uniunii Europene, după Germania, va continua să plătească până la finalul perioadei de tranziţie, 31 decembrie 2020.



Libera circulaţie se va aplica până la finalul lui decembrie 2020. Detaliile drepturilor reciproce vor fi negociate după Brexit