În Marea Britanie, zeci de zboruri au fost anulate sau întârziate iar compania aeriană britanică British Airways a informat că face tot ceea ce este posibil pentru a încerca să minimizeze impactul furtunii Ciara. Compania Virgin Atlantic a anulat şi ea mai multe zboruri cu plecare de pe aeroportul Heathrow, cel mai mare din Marea Britanie. Serviciul meteorologic britanic a emis un cod portocaliu de vânt pentru Anglia şi Ţara Galilor, iar transportul aerian, feroviar şi maritim a fost perturbat de furtuna Ciara, cu ploi puternice şi rafale de vânt cu o viteză de peste 130 kilometri pe oră.

This would terrify me! A plane landing at Birmingham Airport during #StormCiara 🤢 😧 pic.twitter.com/5XTeuA3Llc

— Stuart Robinson (@stuartrobinson1) February 9, 2020

United 777-200ER in the Star Aliance livery going around at @HeathrowAirport today 💨 #StormCiara pic.twitter.com/2oiBsvGTiM

— James | SpeedBirdUK (@speedbird_uk) February 9, 2020

BA 777 Touch & Go from todays #StormCiara show. 👏 pic.twitter.com/sn3MOJ1BuG

— BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) February 9, 2020