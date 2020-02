Actorul Orson Bean a murit la 91 de ani după ce a fost lovit de un autoturism vineri noapte la Lo Angeles.

Poliția din Los Angeles afirmă că a fost vorba despre un accident și că șoferul nu are nicio vină. În ciuda concluziilor inițiale care nu au dus la formularea niciunei acuzații, polițiștii au afirmat că ar putea înainta cazul procuraturii pentru a se stabili dacă se impune continuarea cercetărilor.

Jurnaliștii de la TMZ spun că Bean traversa neregulamentar atunci când a fost dezechilibrat de o mașină care trecea și proiectat într-un alt automobil aflat în mișcare, scrie Mediafax. Actorul și-a pierdut viața pe loc.

Cariera lui Bean a debutat în anii ´50, când a apărut de mai multe ori ca invitat al emisiunii "The Tonight Show" atât cu Jack Paar cât și cu Johnny Carson. Era una dintre cele mai cunoscute figuri ale emisiunilor concurs americane din a doua jumătate a secolului XX.

A avut roluri și în seriale precum "7th Heaven", în 2003, "How I Met Your Mother", în 2007 și "Modern Family", în 2016. Bean jucat și în pelicula din 2018 "The Equalizer 2".

