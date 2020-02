Cel puţin cinci persoane şi-au pierdut viaţa marţi, 4 februarie, când o avalanşă a surprins un microbuz şi un utilaj de dezăpezire în provincia Van, din estul Turciei, a informat miercuri agenţia de presă Anadolu, citată de Xinhua.

Două avalanşe care au avut loc în acelaşi loc în estul Turciei au făcut cel puţin 33 de victime. Au fost prinşi sub zăpadă zeci de salvatori, care fuseseră trimiși la fața locului, unde avusese loc prima avalanșă cu o zi înainte, anunţă autorităţile locale, conform Reuters și AFP.Â



Presa turcă anunţă că cel puţin 33 de persoane au murit, iar alte 53 sunt rănite. Prima avalanşă a lovit un vehicul de deszăpezire şi un autobuz şcolar, cu un bilanţ de cinci morţi şi doi dispăruţi. La faţa locului au fost chemaţi 300 de membri ai echipelor de intervenţie, când a avut loc a doua avalanşă.



Victimele au intervenit pentru a găsi supraviețuitori după ce o avalanșă a avut loc în același loc cu o zi înainte, scrie hotnews.ro.

Alert : A second avalanche has occurred in #Turkey killing at least 8 rescue workers and leaving at least 20 others buried under the snow. Rescue workers were sent to rescue people from an earlier #avalanche that killed 5 people near the town of Bahcesehirpic.twitter.com/tiDmpbPpRo