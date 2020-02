Pe aeroportul din Istanbul a suferit un grav accident un avion de cursă cu pasageri la bord.

Avionul companiei aeriene Pegasus Airlines a deraiat de pe pista de decolare a aeroportului. Imaginile video arată că fuzelajul avionului a fost rupt în două bucăți. Potrivit presei locale, la bordul aeronavei a izbucnit un incendiu. Se desfășoară evacuarea pasagerilor.

Aeronava efectua curs Izmir-Istanbul, iar la bordul acesteia se aflau 177 de pasageri.

Ministrul Transportului din Turcia care s-a deplasat la locul avariei a declarat că nu sunt victime printre pasageri.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul airport #Turkey #Istanbul pic.twitter.com/5NqxDXuvn6