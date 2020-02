„Guvernul cade în picioare”, este reacția premierului demis, Ludovic Orban, după ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR împotriva Guvernului Orban, la trei luni de la învestirea sa în funcție.

„Guvernul cade în picioare. Suntem mândri de ce am făcut în trei luni. Suntem mândri de faptul că am reașezat România in rândul țărilor europene, pe picior de egalitate. De asemenea, suntem mândri că am refăcut încrederea mediului de afaceri în Guvernul României.

Am corectat grave erori. Aduc aminte de câteva lucruri: abrogarea recursului compesatoriu, rectificarea bugetară care a salvat în ultimul moment bugetul Românei și ne-a permis să plătim toate datoriile proovate de Guvernul PSD. Am adoptat proiectul de lege al bugetului de stat până la 31 decembrie. În viitorul apropiat, românii vor avea din nou puterea să decidă așa cum au făcut-o la alegerile rpezidențiale, la referendumul convocat de președintele Iohannis", a declarat Orban.

Amintim că, guvernul român condus de Ludovic Orban a picat în Parlament, ca urmare a moțiunii de cenzură introduse de PSD și UDMR, dar susținută de Pro România și o parte din ALDE. Conform Procesului Verbal, în urma numărării voturilor, din 400 voturi exprimate, „pentru” au fost 261 voturi, „contra” 139, „abțineri” 0.

Vezi și: România // Guvernul Orban a căzut. 261 parlamentari au votat pentru moțiunea de cenzură