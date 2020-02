Doi parlamentari din Suedia au nominalizat-o pe adolescenta suedeză şi activista Greta Thunberg la premiul Nobel pentru Pace 2020, potrivit huffpost.com.

Jens Holm şi Hakan Svenneling, membri ai Partidului Stângii din Suedia, au spus luni că Thunberg "a muncit din greu pentru a-i face atenţi pe politicieni la crizele climatice" şi "a-i determina să acţioneze pentru reducerea emisiilor şi pentru respectarea Acordului de la Paris", ceea ce, în cazul ei, reprezintă un gest de a face pace".

Acordul din 2015 de la Paris solicita atât ţărilor bogate, cât şi celor sărace să ia măsuri pentru a limita creşterea temperaturilor la nivel global care duc la topirea gheţarilor, creşterea nivelului mărilor şi la perturbarea precipitaţiilor. Solicita guvernelor să prezinte planuri naţionale de reducere a emisiilor care să limiteze creşterea temperaturii la nivel global sub 2 grade Celsius (3,6 grade Fahrenheit).

Thunberg, 17 ani, a încurajat elevii să lipsească de la şcoală pentru a se alătura protestelor prin care cerea acţiuni rapide de schimbare legate de climat, o mişcare care s-a răspândit şi în afara Suediei, către naţiunile Europei şi în toată lumea. Ea a înfiinţat Fridays for Future, mişcare ce a inspirat altele conduse de alţi tineri.

Orice parlamentar poate nominaliza pe cineva la premiul Nobel pentru Pace iar trei membri ai Parlamentului norvegian au selectat-o pe Thunberg anul trecut.

În 2019, ea se afla între cele patru persoane câştigătoare ale premiului Right Livelihood, cunoscut şi ca "Alternative Nobel", şi a fost desemnată de revista The Time "Person of the Year".

Comitetul norvegian pentru Nobel nu comentează public nominalizările, care pentru anul 2020 trebuie să fie trimise până la 1 februarie.

