Cel puţin o persoană a murit, iar altele cinci sunt rănite în urma unui atac armat produs luni la bordul unui autocar, în statul american California, informează postul NBC News.

Incidentul a avut loc la bordul unui autocar al companiei Greyhound care circula între Los Angeles şi zona golfului. Un individ a deschis focul în autocar, iar şoferul a oprit în zona Grapevine, la sud de Bakersfield, pe Drumul Interstate 5. În momentul producerii atacului, la bordul autocarului erau aproximativ 40 de pasageri.

Presupusul autor al atacului a fost arestat preventiv, a declarat Steve Loftus, un purtător de cuvânt al Poliţiei rutiere din California.

At least 6 people are hurt after a suspect opens fire inside a Greyhound Bus heading to the Bay Area from Los Angeles. Police say the suspect is in custody. Bus is now at the bottom of the Grapevine. #greyhoundshooting pic.twitter.com/2UR7lHuw66