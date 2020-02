Zeci de urși koala au fost găsiți morți sau răniți într-o pădure de eucalipt din statul australian Victoria, relatează BBC. Aceasta, în condițiile în care zeci de mii de koala au pierit în incendiile de vegetație devastatoare din Australia, iar specia a fost catalogată ca „vulnerabilă”.

Arborii de eucalipt, un habitat important al urșilor koala, au fost recoltați în decembrie, lăsând doar câteva pâlcuri izolate de copaci.

Unii urși koala muriseră de foame în puținii arbori rămași. Alții se pare că au fost uciși de buldozere.

Aproximativ 80 de urși koala au fost supraviețuit. Aceștia au fost luați de pe plantație pentru a putea fi îngrijiți.

With the support of local authorities and wildlife carers, Vets are seeking to save as many of these precious animals as possible. We appreciate the of concern from so many caring people, but please know there is no need for further volunteers.



We will update when we can. 💔🐨 pic.twitter.com/ckBCmyOiWq