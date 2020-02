Incident de natură teroristă în Londra: un bărbat a înjunghiat pe stradă mai multe persoane, înainte de fi împuşcat de poliţişti.

S-a întâmplat în sudul capitalei britanice, iar detaliile sunt puţine în acest moment. Se ştie doar că individul a început să atace la întâmplare oamenii de pe stradă, care au fugit speriaţi în toate părţile.

Poliţia a intervenit rapid şi a deschis focul asupra atacatorului.

Large police presence in #Streatham - air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o

„Credem că au fost înjunghiați mai mulți oameni. Încă stabilim în ce împrejurări. Incidentul a fost declarat ca fiind de natură teroristă”, a anunțat poliția metropolitană.

#BREAKING: London's Metropolitan Police say they are currently dealing with a stabbing incident in #Streatham; At least 3 injured pic.twitter.com/TKNN36tvuQ