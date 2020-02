Un moment care intră în istorie: Marea Britanie a ieșit oficial din Uniunea Europeană. Britanicii pro-Brexit l-au întâmpinat cu mare bucurie, cu focuri de artificii și cântece, în speranța că îi așteaptă un viitor mai bun.

Cu toate acestea, nu va avea loc o schimbare imediată a situației, ci va urma o perioadă de tranziție până la finalul anului, în care Marea Britanie va continua să aplice reglementările europene.

Brexit-ul „nu este sfârşitul, ci începutul unui nou act al marii noastre istorii naţionale”, a declarat vineri, 31 ianuarie, prim-ministrul Boris Johnson, în discursul către naţiune susţinut cu o oră înainte de ieşirea oficială din UE.

Brexit supporters react during the Leave Means Leave Brexit Celebration in Parliament Square in central London on January 31, 2020, the day that the UK formally leaves the European Union. - Brexit supporters gathered outside parliament on Friday to cheer Britain's departure from the European Union following three years of epic political drama -- but for others there were only tears. After 47 years in the European fold, the country leaves the EU at 11:00pm (2300 GMT) on Friday, with a handful of the most enthusiastic supporters gathering opposite the Houses of Parliament 12 hours before the final countdown. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP) (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images)