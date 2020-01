În noaptea spre 30 ianuarie, aviația rusă a bombardat un spital și o brutărie în nord-vestul Siriei, relatează agentia turca Anadolu.

Potrivit unor surse locale, ca urmare a atacurilor aeriene asupra localitatii Erih, cel puțin 10 civili au murit și 37 au fost răniți, scrie paginaderusia.ro.

Potrivit Forțelor de Apărare Civilă din Idlib (”căștile albe”), patru persoane au murit sub ruinele clădirii spitalului.

Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare. Este posibil ca numărul de decese confirmate sa creasca.

Bombardamentele au avut loc in cadrul operatiunii care a fost declansata de armata arabă siriană, cu sprijinul Rusiei și al grupărilor teroriste iraniene, care pe 28 ianuarie a intrat în orașul strategic Maaraf Al-Numan, la 40 km de orașul Idlib.

Imediat, președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Rusia că a încalcat acordurile asupra Siriei și a spus că va acționa independent dacă Moscova nu își va reconsidera cooperarea cu regimul președintelui sirian Bashar al-Assad.

