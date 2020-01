Epidemia declanşată de coronavirusul din Wuhan a făcut ca aeroporturi din întreaga lume să instaleze termo-scannere care pot depista persoanele cu febră, posibil purtătoare a virusului din China.

Pasageri de pe aeroporturi din întreaga lume sunt scanaţi pentru a li se verifica temperatura în urma epidemiei de coronavirus. Călătorii scanaţi, în special cei din ţările asiatice, care prezintă simptome de febră sunt băgaţi în carantină, o măsură pentru a opri răspândirea virusului care a făcut peste 100 de morţi în China.

Dacă vă întrebaţi cum se văd pasagerii prin deja celebrele termo-scannere, fotografii au surprins în imagini călători în diverse aeroporturi în momentul în care sunt scanaţi.

Comisia Naţională de Sănătate din China a anunţat marţi că 106 persoane au decedat în urma epidemiei cu noul coronavirus, iar numărul cazurilor confirmate a ajuns la 4.515.

Sursa: mediafax.ro

An Indonesian health officer points at the screen of a thermal scanner for passengers amid a deadly virus outbreak which began in the Chinese city of Wuhan, at the Lombok International airport in Praya, Central Lombok, West Nusa Tenggara on January 26, 2020.

Arriving passengers are seen on screens of a thermal scanner, to check the body temperature, at Bandaranaike International airport in Katunayake on January 24, 2020, following a virus outbreak in China. The SARS-like virus has killed at least 26 in China, as concerns mount about a wider outbreak.