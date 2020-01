O furtună violentă, însoţită de căderi record de precipitaţii sub formă de ploaie, care s-a abătut începând de joi asupra zonei de sud-est a Braziliei unde a provocat inundaţii importante şi alunecări de teren, a lăsat în urmă cel puţin 44 de morţi, au anunţat duminică autorităţile locale, citate de AFP.

În urma intemperiilor excepţionale, 19 persoane sunt în continuare date dispărute - faţă de 25 anunţate anterior - iar 12 au fost rănite şi aproape 17.000 sunt sinistrate în cele 58 de municipalităţi ale statului Minas Gerais.



Decesele s-au produs în urma alunecărilor de teren sau a prăbuşirii locuinţelor provocate de inundaţiile şi precipitaţiile fără precedent, care au afectat începând de joi acest stat, inclusiv capitala sa, Belo Horizonte.





Institutul naţional de meteorologie a indicat că au fost înregistrate cantităţi de precipitaţii care nu au mai fost consemnate niciodată în cei 110 ani de măsurători.



Intensitatea ploilor a scăzut începând de duminică.





Din India, unde s-a aflat într-o vizită oficială, preşedintele Jair Bolsonaro a dat asigurări că guvernul său face ''tot ce este posibil'', deşi ''zona afectată este vastă'' şi este ''dificil ca toată lumea să fie salvată''.



Ministrul Dezvoltării Regionale, Gustavo Canuto şi guvernatorul statului Minas Gerais, Romeu Zema, au survolat zona afectată şi au anunţat acordarea unui ajutor imediat în valoare de 90 de milioane de reali (aproximativ 22 de milioane de dolari), notează AFP.



În absenţa politicilor pe termen lung de reducere a riscurilor, ''vom continua să asistăm la aceste lucruri încă o dată'', a avertizat Zema.

#video PART 2 #Breaking #Brazil #exclusive #Brazil #floods #enchentes #MinasGerais #EspiritoSanto #BeloHorizonte #landslides



At least 30 people have been killed in torrential rains in the southeast of the countryhttps://t.co/45hg64Ggu5@NewsKali pic.twitter.com/DnQwh3kx1c