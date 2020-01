Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri în estul Turciei, provocând pierderi de vieţi omeneşti şi importante pagube materiale, potrivit autorităţilor turce, informează agenţiile de presă internaţionale. Preliminar ar fi vorba despre 100 de clădiri grav avariate, cel puțin 27 morți și aproimativ 225 de răniți.

#Elazığ earthquake of 6.8 magnitudes (24.01.2020)

Local sources reports that the death toll rises to 27, with 117 injuries arrived at the local hospitals.

Pământul s-a zguduit în districtul Sivrice, în provincia Elazig, în jurul orelor locale 20:55 (17:55 GMT), a precizat agenţia guvernamentală pentru situaţii de urgenţă.



Institutul american USGS a estimat magnitudinea la 6,7 grade.

#Elazığ earthquake (24.01.2020)

The death toll of 6.8-magnitude powerful quake in eastern Turkey #elazig surges to 6 with dozens of injuries, says country's disaster agency citing initial reports.

Ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu, a declarat că districtul Sivrice "a fost foarte grav lovit" şi că "echipe de salvare sunt pe drum". Potrivit lui Soylu, mai multe clădiri s-au prăbuşit în regiune.

#Elazig Earthquake of 6.8 magnitudes (24.01.2020):

It is seen that a fire broke out from the collapsed buildings in Elazig due to natural gas leakage.





Seismul a fost resimţit în mai multe regiuni din estul Turciei, printre care Tunceli, potrivit postului de televiziune NTV.





Turcia, situată pe mai multe linii de falii, este frecvent lovită de seisme. În 1999, un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit estul Turciei şi s-a soldat cu peste 17.000 de morţi, dintre care mai mult de o mie la Istanbul.



În septembrie, un seism cu magnitudinea de 5,7 a lovit capitala economică a ţării. Experţii estimează că un seism major ar putea lovi în orice moment Istanbulul, oraş cu peste 15 milioane de locuitori, unde clădirile respectă arareori normele antiseismice.